Start der CO2-Steuer

Preis-Schock: Sprit soll ab Oktober noch teurer werden

Kärnten/Österreich - Für einen vollen Tank muss man derzeit ganz schön tief in die Tasche greifen. Doch die ohnehin schon hohen Preise dürften jetzt noch weiter in die Höhe steigen. Der Grund: Am 1. Oktober soll die neue CO2-Steuer erstmals in Kraft treten.

