Nachtschließung und Co. Energie sparen: Uni Klagenfurt senkt Heiz­temperatur auf 19 Grad Klagenfurt - Auch die Universität Klagenfurt bleibt vor der Energie-Krise nicht verschont. Im kommenden Semester sollen gleich mehrere Energiesparmaßnahmen umgesetzt werden. Darunter eine Nachtschließung und die Absenkung der Heiztemperatur in Büroräumen und Hörsälen auf 19 Grad.

Dies geht aus einer Nachricht hervor, die kürzlich an Universitäts-MitarbeiterInnen gesendet wurde. “Energiekrise und Teuerung betreffen auch uns als Universität – in mehrfacher Hinsicht. Aus diesem Grund hat die Universitätsleitung ein Energieeinsparungskonzept beschlossen”, heißt es in dem Schreiben. Damit wolle man generell Energie einsparen, gestiegene Kosten reduzieren und einen Beitrag zum Klimaschutz leisten. “Wir müssen einsparen, weil wir uns die Energiepreise in unserer derzeitigen Budgetsituation einfach nicht leisten können. Das wollen wir tun, ohne dabei den Studienfortschritt unserer Studierenden zu beeinträchtigen – sie sind ja das wichtigste”, erklärt eine Pressesprecherin der Universität dazu auf Anfrage von 5 Minuten. Zusätzlich wolle man am europäisches Energiesparziel, das bei 15 % je Land liegt, mitwirken.

Heiztemperatur soll auf 19 Grad gesenkt werden

Doch wie sehen die geplanten Maßnahmen nun konkret aus? Zunächst soll die Heiztemperatur in den Büroräumen, Hörsälen und Seminarräumen auf 19 Grad Celsius abgesenkt werden. “Die Universität Klagenfurt handelt hier im Einklang mit vielen anderen öffentlichen und privaten (Büro-)Gebäuden europaweit”, heißt es. Zur Überprüfungen sollen laufend Messungen durchgeführt werden. Bis in unterschiedlichen Räumen und Gebäuden dieselben Temperaturen erreicht werden, könne es jedoch einige Zeit dauern. Fenster in öffentlichen Gängen, Allgemeinflächen und Toilettenanlagen sollen möglichst geschlossen bleiben – Lüften sei nur kurz erlaubt. Außerdem wird darauf hingewiesen, dass die Nutzung privat betriebener Zusatzheizquellen aus Sicherheitsgründen strikt verboten sei.

Einführung einer Nachtschließzeit

Zusätzlich soll eine Nachtschließzeit eingeführt werden. Das bedeutet konkret: “Die Universität ist ab 1. Oktober von 22 Uhr bis 6 Uhr für alle MitarbeiterInnen und Studierenden geschlossen.” Dies ermögliche die zentrale Abschaltung der Beleuchtung in allen öffentlichen Bereichen während dieser Zeit. Notbeleuchtungen bleiben aktiv. “Damit können wir in einer Zeit, in der kaum Frequenz im Haus ist, zusätzlich größere Mengen an Elektrizität einsparen”, teilen die Verantwortlichen weiter mit. Übrigens: Damit soll auch die 24h-Bibliothek während der Nachtschließzeit ausgesetzt werden. Auch die Außenbeleuchtung wird so reduziert, dass eine möglichst hohe Einsparung bei gleichzeitiger Erhaltung aller Sicherheitsaspekte erfolgt. “Natürlich gibt es noch eine Vielzahl von Dingen, die jede*r einzelne von uns dazu beitragen kann, Energie zu sparen. Wir haben dazu Checklisten versendet und hoffen, dass alle Universitätsangehörigen mitwirken werden.”