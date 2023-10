Vor Landesgericht Nach Schweine-Skandal: VGT-Protest vor Tierqual-Prozess­auftakt Klagenfurt - Im April 2022 sorgte ein grausamer Fall von Tierquälerei für Aufsehen: Einem Landwirt wird zur Last gelegt, rund 40 Schweinen unnötig Qualen zugefügt zu haben. Heute findet deshalb ein Prozess am Landesgericht Klagenfurt statt. Der VEREIN GEGEN TIERFABRIKEN (VGT) lud vor Beginn des Verfahrens zum Protest ein. von Anja Mandler 1 Minute Lesezeit (207 Wörter) © 5min.at

Aufnahmen eines österreichischen Tierschutzvereins sorgten Anfang April für Aufsehen. Darauf zu sehen: Schweine mit blutig-abgebissenen Schwänze, entzündeten Augen und riesigen Abszessen, aus denen der Eiter quillt. Aufgenommen wurden die grausigen Szenen in einem Kärntner Schweinestall – wir haben berichtet. Kurz darauf kündigte das Land Kärnten eine sofortige Kontrolle und Behandlung der verletzten Schweine an, so geriet der Fall schließlich ins Rollen, der am heutigen Donnerstag, dem 22. September 2022, vor dem Landesgericht in Klagenfurt verhandelt wird. Laut Anklageschrift wird dem Mann zur Last gelegt, “den auf seiner Landwirtschaft gehaltenen 40 Schweinen unnötig Qualen zugefügt zu haben, indem er die Tiere unter tierschutzwidrigen Hygienebedingungen gehalten haben soll.”

VGT protestiert vor Prozessauftakt

Der VEREIN GEGEN TIERFABRIKEN (VGT) demonstriert aktuell vor Beginn des Verfahrens vor dem Landesgericht. Dem Angeklagten drohen wegen Tierquälerei bis zu zwei Jahren Haft. “Verurteilungen mit unbedingten Haftstrafen kommen bei Tierquälerei jedoch nur selten vor, häufig kommt es nicht einmal zur Anklage. Das Problem sind nicht zu lasche Gesetze oder zu geringe Strafmaße, sondern eher ein Kontroll- und Vollzugsdefizit”, findet der VGT. Die Tierschützer werden der Verhandlung beiwohnen und sind äußerst gespannt, “wie dieser Fall nun verlaufen wird und ob es zu einer gerechten Strafe kommt.”