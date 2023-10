Große Zustimmung

Mehr Markt-Park­plätze: Einbahn­regelung soll dauerhaft werden

Villach - Gute Nachricht für alle Marktbesucher, die am Samstagen in Villach an der Draulände ihre Einkäufe tätigen: Die Einbahnregelung mit ihren dadurch entstandenen 16 Parkplätzen wird jetzt zu einer dauerhaften Einrichtung.

von Manfred Wrussnig 1 Minute Lesezeit (101 Wörter)