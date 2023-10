"Das Leben feiert dich so, wie du bist" "Lebenshilfe Kärnten" wird 60: Vergangenheit, Zukunft und Weg dort hin wird gefeiert Klagenfurt / Kärnten - Mit dem Slogan "Das Leben feiert dich so, wie du bist!" wurde am Donnerstag, den 22. September, das 60-jährige Jubiläum der Lebenshilfe Kärnten gefeiert. Nicht nur die Vergangenheit sondern auch die Zukunft und der Weg dahin wurden gefeiert. von Phillip Plattner 1 Minute Lesezeit (226 Wörter) Bürgermeister Christian Scheider überreichte zum 60-jährigen Jubiläum feierlich eine Torte an den Präsident der Lebenshilfe Kärnten Anton Henckel-Donnersmark. © StadtKommunikation / Wiedergut

Die Lebenshilfe Kärnten sieht sich seit 1962 als Wegbegleiter von Menschen mit Behinderungen für ein selbstbestimmtes und erfülltes Leben in der Gesellschaft. Damals als Elternverein gegründet, ist die Lebenshilfe in den letzten sechs Jahrzehnten gewachsen und zu einer wichtigen Institution für Menschen, die Hilfe benötigen, geworden. Unterstützung wird in allen Bereichen des alltäglichen Lebens geboten. Die Lebenshilfe bietet für Menschen mit Beeinträchtigung unter anderem einen Arbeitsplatz (Arbeiten in Werkstätten, Auftragsarbeiten von Betrieben oder Arbeiten außerhalb der Werkstätten) und diverse Wohnmöglichkeiten (Wohnen im Wohnhaus, Trainingswohnungen, Wohngemeinschaften).

“Müssen Menschen mit Behinderung miteinbeziehen”

Außerdem betreibt die Lebenshilfe ein Pflegeheim, welches auf die Bedürfnisse der Bewohner und deren unterschiedliche Krankheiten ausgerichtet ist. “Wir müssen Menschen mit Behinderung in die Mitte unserer Gesellschaft holen, sie miteinbeziehen, mit und von ihnen lernen um Ängste, Hemmungen und Vorurteile abzubauen”, wünscht auch Klagenfurts Bürgermeister Christian Scheider alles Gute.

Selbstgebrautes Bier wird angeboten

Im Zuge der Gründungsfeier finden im September (22., 23., 24., 29. und 30.) am Benediktinermarkt in Klagenfurt Aktionstage statt. Menschen mit Behinderung präsentieren zu den regulären Marktzeiten selbsthergestellte Produkte und geben einen Einblick über ihr Können. Angeboten werden kulinarische Köstlichkeiten wie selbstgebrautes Bier “Lebenscraft”, Liköre und Gebäck und auch Ton- und Holz-Kunstwerke, welche an allen Standorten der Lebenshilfe hergestellt worden sind.