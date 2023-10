Beautyday Tolles Sozialprojekt: Wohlfühltag für Bewohner­innen vom Frauenhaus Graz - Heute, dem 22. September 2022, fand im Frauenhaus in Graz das Sozialprojekt "Barber Youngsters" statt. Bewohnerinnen vom Frauenhaus erhielten ein umfassendes Beautyprogramm von Lehrlingen der Landesberufsschule 2 in Graz. von Nina Fábián 1 Minute Lesezeit (214 Wörter) © Elisa Auer

Fr. Gosch die Leiterin der Frauenhäuser freut sich über das Sozialprojekt “Barber Youngsters”, welches mit den Lehrlingen der Landesberufsschule 2 in Graz durchgeführt wird. Acht Lehrlinge der Schönheitsberufe: Kosmetik, Fußpflege, Masseur und Friseur haben den Bewohnerinnen der Frauenhäuser einen „Wohlfühltag“ ermöglicht, damit diese die Sorgen für kurze Zeit vergessen können. Außerdem überreichte der Verein „Soziale Projekte Steiermark“ allen Bewohnerinnen ein kleines Geschenkspaket mit Kosmetikartikel. Grosch möchte mit dem Projekt Zukunftsperspektiven vermitteln: “Die Frauen haben ein rießiges Interesse. Ich freue mich, weil das so schöne Momente im Leben unserer Klientinnen sind.

Bewusstseinsbildung

Lehrlinge von Schönheitsberufen kommen nur selten bzw. gar nicht mit Menschen, die am Rande unserer Gesellschaft stehen, in Berührung. Durch Gespräche mit Betroffenen soll ein Umdenken ermöglicht und Berührungsängste abgebaut werden. Jeder Mensch kann einen Schicksalsschlag erleiden und trotzdem muss dieser mit Respekt behandelt werden. „Hinschauen und Hinhören“ soll bei den Jugendlichen an diesem Tag zur Bewusstseinsbildung beitragen. Soziallandesrätin Doris Kampus (SPÖ) meinte abschließend: “Danke an Soziale Projekte Steiermark und an Frau Gosch. Wenn es jemanden nicht so gut geht, ist es schön, wenn Menschen da sind, die auch mit dem Herzen dabei sind und ein ‘Du bist nicht alleine’ vermitteln”.