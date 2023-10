Tierschützer fassungslos Gleich zwei dramatische Szenen: Blutender Hund aufgefunden Graz - Ein Hundebesitzer ließ mitten in der Arche die Leinen seiner zwei American Staffordshire Terrier los und ließ die Hunde zurück. Und: Die Tierrettung wurde zu einem blutigen Einsatz gerufen. von Nina Fábián 2 Minuten Lesezeit (323 Wörter) © Aktiver Tierschutz Austria

Ein einziger Tag und fünf Hunde, die aufgenommen werden mussten: Ein Hundebesitzer stand mitten im Empfang der Arche Noah, um seine zwei Amstaffs abzugeben. Da die Arche Noah immer wieder mit der Beschwerde von Seiten der Politik konfrontiert wird, „man schreie immer hier, wenn es um abzugebende Tiere geht“, wurde dem Mann erklärt, dass derzeit keine abgegebenen Tiere aus Kapazitätsgründen aufgenommen werden können. „In Ordnung, dann lasse ich sie im Wald aus“, so der Hundebesitzer – dann wären es Fundtiere, die ein Tierheim laut Verwahrungsvertrag zu versorgen hat – warf er alle Papiere der Hunde auf den Boden und ließ die beiden Leinen fallen, drehte sich um und verließ das Tierheim. Was also tun? In der Arche Noah arbeiten Tierschützer und so konnte nicht anders gehandelt werden, als den Rüden und die Hündin aufzunehmen und zu versorgen.

Gefährlicher Tierrettungseinsatz

Am selben Tag rückte die Tierrettung des Aktiven Tierschutz Austria nach Gleisdorf aus, wo drei Hunde – im selben Haushalt lebend, aber vermutlich oft in Boxen gehalten, weil untereinander nicht verträglich – in eine wilde Rauferei geraten sind. Der Hundebesitzer befand sich nicht vor Ort, allerdings die Hundestaffel der Polizei, die die drei Hunde, 1 Rüden und 2 Hündinnen, mit Schutzausrüstung sicherte und die Tierrettung dabei unterstütze, die drei Tiere ins Tierrettungsauto zu transportieren. Zwei der Hunde waren nicht so stark verletzt und konnten in die Arche Noah gebracht werden. Eine Hündin wies allerdings so starke blutende Wunden auf, dass sie in der nahegelegenen Tierklinik in Gleisdorf erstversorgt wurde. Mittlerweile befinden sich alle drei Hunde im Tierheim Arche Noah und erholen sich dank bester medizinischer Versorgung recht gut.

Mitarbeiter der Tierrettung sichern die Hunde zum Transport ins Tierheim Arche Noah. © Aktiver Tierschutz Austria Die stark blutende Hündin aus Gleisdorf wurde sofort tierärztlich versorgt. © Aktiver Tierschutz Austria

Bitte helfen Sie dem Aktiven Tierschutz Austria auch weiterhin für Tiere in Not da zu sein und unterstützen Sie die einzige steiermarkweite Tierrettung, die seit über 40 Jahren im Einsatz ist und rein über Spenden finanziert wird, damit weiterhin allen Tieren geholfen werden kann.