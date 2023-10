2018 zum ersten Mal

225.000 Euro Schulden: Schieflinger Firma muss erneut Insolvenz anmelden

Schiefling am See - Über eine Einzelfirma aus Schiefling am See, die auf die Errichtung und Herstellung von Tor- und Zaunanlagen spezialisiert war, ist ein Sanierungsverfahren eröffnet worden. Die Verbindlichkeiten betragen rund 225.000 Euro.