Gegen Vienna Capitals KAC in Wien zu Gast: Gelingt im dritten Spiel der erste Sieg? Klagenfurt / Wien - Der KAC startete erstmals seit der Saison 2017/18 wieder mit zwei Niederlagen in eine neue Liga-Saison. Am vergangenen Wochenende unterlagen die Rotjacken sowohl beim HC Innsbruck (2:5) als auch bei den Pioneers Vorarlberg (1:2). Nun muss man nach Wien zu den Vienna Capitals. von Phillip Plattner 1 Minute Lesezeit (143 Wörter) © EC-KAC/Kuess

Die Klagenfurter verabsäumten es bei ihren bisherigen beiden Spielen, ihre teils drückende spielerische Überlegenheit in Zählbares umzumünzen. 166 gegenüber 66 Torschussversuche und 85 gegenüber 38 tatsächliche Torschüsse resultierten in einem Trefferverhältnis von 3:7. Obwohl sie in den beiden Partien am ersten ICE-Wochenende insgesamt auf einen Scheibenbesitz-Anteil von 64,1 Prozent kamen, stehen die Rotjacken aktuell punktelos am Ende der Tabelle.

Capitals zu Saisonstart stark, aber knapp unterlegen

Mehr als zwei Auswärtsniederlagen hintereinander musste der KAC zuletzt am Übergang vom Grunddurchgang zur Platzierungsrunde im Januar und Februar 2020 hinnehmen. Die Vienna Capitals, der morgige Gegner, lieferte zum Ligastart dahingegen eine gute Vorstellung ab, unterlagen bei Titelverteidiger Salzburg erst spät mit 1:2. Am vergangenen Sonntag war der Hauptstadtklub spielfrei, die Heimpremiere am morgigen Freitag ab 19.15 Uhr gegen den KAC ist also erst das zweite Saisonspiel für die Truppe von Head-Coach Dave Barr.