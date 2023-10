In der Mössingerstraße Chemielabor an HTL eröffnet: Chemische Industrie sucht dringend Arbeitskräfte Klagenfurt - Ein modernes Chemielabor wurde an der HTL Mössingerstraße in Klagenfurt nun eröffnet. Entstanden ist es auf Initiative der chemischen Industrie Kärntens, die dringend junge Arbeitskräfte sucht. In der Mössingerstraße absolvieren auch bereits 125 Schüler den neuen schulautonomen Schwerpunkt "Analytische Chemie und Digitalisierung". von Phillip Plattner 1 Minute Lesezeit (192 Wörter) Eröffnung des Chemielabors in der HTL Mössingerstraße mit Chemieprofessor Stefan Amlacher, Direktor Hubert Lutnik und Landeshauptmann Peter Kaiser (Mitte, von links nach rechts). © LPD Kärnten / Krainz

“Hier haben einige sehr weit vorausgeschaut und ein mehr als herzeigbares Labor umgesetzt”, freute sich auch Landeshauptmann Peter Kaiser (SPÖ) beim Durschneiden des Bandes. Er dankte allen Beteiligten und betonte die Wichtigkeit, Jugendlichen am Bildungsweg bestmögliche Einrichtungen zur Verfügung zu stellen. Jungen Leuten die bestmögliche Ausbildung zu bieten, sei außerdem wegen der demographischen Entwicklung mit dem Rückgang bei der erwerbsfähigen Bevölkerung ganz wesentlich. HTL-Direktor Hubert Lutnik erklärte, dass zudem auch eine Chemiewerkstätte eingerichtet worden sei.

“Industrie steht stark hinter Chemie-Ausbildung in Kärnten”

Initiatoren des Projektes sind der ehemalige Vorstand der Treibacher Industrie AG, Alexander Bouvier, und Klaus Raunegger (in der Pharmaindustrie tätig). Bouvier verwies auf 22 Chemiebetriebe mit 3.200 Beschäftigten in Kärnten, die 1,3 Milliarden Euro im Jahr umsetzen. Absolventen einer HTL seien für die Industrie enorm wichtig, daher sei die Ausbildung an der HTL Mössingerstraße ein Meilenstein. Raunegger sagte, dass man wegen des großen Bedarfs an Arbeitskräften, jungen Leuten sogar schon Ausbildungen auswärts bezahlt habe. “Die Industrie steht stark hinter dieser neuen Chemie-Ausbildung in Kärnten. Diese hat Zukunft und ist eine Jobgarantie”, betonte er.