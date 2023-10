Im Merkur Stadion Morgen: Graz99ers treffen in der dritten Runde auf Innsbrucker Haie Graz - Morgen am Freitag, dem 23. September 2022, ist es wieder so weit. Die Grazer duellieren sich mit den Innsbrucker Haien. Nach einem Sieg und einer Niederlage geht es in die dritte Runde. Um 19.15 Uhr geht es los. von Nina Fábián 1 Minute Lesezeit (78 Wörter) © Werner Krainbucher

Nach einem Sieg und einer Niederlage wollen die Graz99er an den Leistungen aus Linz anschließen. Das Team von Headcoach Pennerborn zeigt zwei unterschiedliche Facetten: Mangelte es im Spiel gegen Asiagoan an Disziplin, so offenbarte man zwei Tage später in Linz, was in den Grazern steckt. Morgen am Freitag, dem 23. September 2022, um 19.15 Uhr kommt es zum Kampf mit den aktuellen Tabellenführern. Die Moser Medical Graz99ers möchten morgen im Merkur Eisstadion einen Heimsieg feiern.