Regional & ökonomisch Zweitgrößter Öster­reichs: Neuer Ballungs­raum durch Koralmbahn Kärnten - Landeshauptmann Peter Kaiser (SPÖ) und sein steirisches Gegenüber Christopher Drexler (ÖVP) stellten in Wolfsberg die Ergebnisse einer breit angelegten Standortstudie vor. Dabei ging es um die Potentiale, die sich durch die Koralmbahn in Kärnten und auch in der Steiermark auftun. Österreichweit wird man der zweitgrößte Ballungsraum sein. von Nina Fábián 2 Minuten Lesezeit (256 Wörter) Die Landeshauptmänner Christopher Drexler und Peter Kaiser (r.) verstärken die Zusammenarbeit Steiermark und Kärnten. Handschlag bei der Präsentation der Studie zum „Wirtschaftsraum Südösterreich”. © © Land Steiermark

“Als Verantwortungsträger haben wir in Kärnten und der Steiermark das enorme Zukunftspotential für unsere beiden Bundesländer erkannt. Kärnten und die Steiermark entwickeln sich zum “Stern des Südens”, so Kaiser. Indem man die Stärken weiter bündle und koordiniere, hätte man im europäischen und internationalen Vergleich noch größere Chancen. Auch Drexler ist sich sicher, dass mit der Koralmbahn ein “Jahrhundertprojekt” entstehe. “Wir setzten einen weiteren Schritt in der traditionell guten Zusammenarbeit zwischen der Steiermark und Kärnten.”

Zweitgrößter Ballungsraum Österreichs

Nun müsse man schauen, dass auch die Anbindung an die Umlandgemeinden an die neue Bahnstrecke durch Öffis optimal ausgeschöpft werde, sind sich beide sicher. “„Wir müssen geschlossen beim Bund auftreten, um notwendige Investitionen und Weichenstellungen vorzunehmen, und werden weiter eng miteinander zusammen arbeiten.” Durch die Koralmbahn entsteht ein neuer Ballungsraum, in dessen Einzugsgebiet rund 1,1 Millionen Einwohner und eine halbe Million unselbstständig Beschäftigte leben. Damit entsteht der zweitgrößte Ballungsraum in Österreich und der Fünftgrößte im deutschen Sprachraum.

“Brauchen eine Lösung für Lärmschutz”

Team Kärnten-Chef Gerhard Köfer gibt jedoch zu bedenken: “Ein wesentliches Thema ist der Schutz vor Bahnlärm im Zentralraum, wo es bereits jetzt große Probleme gibt und diese nach Fertigstellung der Koralmbahn noch zunehmen werden.” 200.000 Menschen würden dort leben. Man brauche daher “schnellstmöglich eine Lösung, denn ein ausreichender Lärmschutz ist überhaupt noch nicht auf Schiene und die Koralmbahn rast in Rekordgeschwindigkeit auf uns zu”, meint Köfer.