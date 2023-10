Land Kärnten warnt Gefährlich für Hunde: Erhöhte Blaualgen­konzen­tration im Trattnigteich Schiefling am See - Der Trattnigteich in Schiefling wird derzeit aufgrund der aktuellen Algenblüte für Hunde zur Gefahr. Hundebesitzer werden vom Land Kärnten zur Vorsicht gemahnt. von Phillip Plattner 1 Minute Lesezeit (173 Wörter) SYMBOLFOTO © Büro LHStvin Prettner

Durch die Unterabteilung Gewässermonitoring im Amt der Kärntner Landesregierung wurden heute routinemäßig Wasserproben des Trattnigteichs in der Gemeinde Schiefling genommen. “Dabei konnte die Bildung einer Algenblüte beobachtet werden, es wurde eine erhöhte Konzentration an Blaualgenchlorophyll registriert. Da die Gefahr besteht, dass sich Blaualgentoxine bilden, warnen wir hiermit Hundebesitzer. Denn Blaualgentoxine stellen für die Tiere eine Gefahr dar”, so Tierschutz-Referentin Beate Prettner und Umwelt-Referentin Sara Schaar. Für Menschen bestehe keine Gefahr – sofern das Wasser nicht getrunken wird.

Es handelt sich nicht um Algen sondern um Bakterien

Hunde sollten von ihren Besitzern vom Trinken bzw. Baden abgehalten werden, denn Vergiftungserscheinungen drohen. Im Trattnigteich treten höhere Konzentrationen an Blaualgenchlorophyll als vorübergehende Erscheinung häufiger auf. Anders als es der Name zunächst vermuten lässt, handelt es sich bei Blaualgen nicht um Algen, sondern um Bakterien. Diese kommen allerdings in geringen Mengen in jedem Gewässer vor. Bei hohen Nährstoff-Konzentrationen können sie sich aber stark vermehren. Auch die Gemeinde Schiefling wurde durch die Landes-Umweltabteilung informiert.