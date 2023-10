Corona-Pandemiemanagement

Neue Varianten­impfstoffe ab kommender Woche in der Steiermark erhältlich

Steiermark - Am 30. September wird nun auch der dritte Variantenimpfstoff in der Steiermark starten. Ab nächster Woche werden damit an allen Impfstraßen und in den Impfordinationen der Ärztinnen und Ärzte die neuesten Impfstoffe verfügbar sein.

von Nina Fábián 1 Minute Lesezeit (172 Wörter)