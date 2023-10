Energiekrise

Auch in Landesgebäuden: Land setzt Energiesparpaket um

Steiermark - 23 Maßnahmen in vier Handlungsfeldern hat die Landesregierung in ihrer heutigen Sitzung beschlossen, um im öffentlichen Bereich Energie noch effizienter zu nutzen. Damit können in den rund 360 Gebäuden des Landes jährlich bis zu 12,4 Gigawattstunden Energie eingespart werden.

von Nina Fábián 2 Minuten Lesezeit (245 Wörter)