Aus einem Drogeriemarkt "Mann mit grauem Bart" hat mehrere Parfums gestohlen Klagenfurt - Eine etwa 40-jähriger Mann mit grauem Bart hat am gestrigen Mittwoch mehrere Parfums aus einem Drogeriemarkt in Klagenfurt gestohlen. von Phillip Plattner 1 Minute Lesezeit (60 Wörter) SYMBOLFOTO © 5min.at

Ein bislang gänzlich unbekannter, männlicher Täter hat am gestrigen Mittwoch, den 21. September, in einem Drogeriemarkt in Klagenfurt gleich mehrere teure Parfums gestohlen. Der Wert der gestohlenen Ware beläuft sich, laut Informationen der Landespolizeidirektion Kärnten, auf mehrere hundert Euro. Der Täter selbst wird als in etwa 40-jährige, männliche Person mit grauem Bart beschrieben.