Arbeiten am Hausdach

Mit Gasnagler: Arbeiter (28) schießt sich Nagel in den Zeigefinger

Ferlach - Ein 28-jähriger Steirer hat sich heute im Zuge von Arbeiten an einem Hausdach in Ferlach einen drei Zentimeter langen Nageln in den linken Zeigefinger geschossen. Er musste ins UKH Klagenfurt eingeliefert werden.

