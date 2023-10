Tasche war auf Gepäckablage Villacher (67) während der Zugfahrt bestohlen: Hunderte Euro sind jetzt weg Villach - Unbekannte Täter haben gestern Abend, gegen 19 Uhr, einem 67-jährigen Villacher während der Zugfahrt eine schwarze Herrentasche gestohlen. Sie war auf der Gepäckablage abgelegt. von Phillip Plattner 1 Minute Lesezeit (85 Wörter) © shutterstock 72702445

Am gestrigen Mittwoch, den 21. September gegen 19 Uhr, haben bislang noch unbekannte Täter einem 67-jährigen Villacher während der Zugfahrt eine schwarze Herrentasche gestohlen. Der Mann war zu diesem Zeitpunkt gerade mit dem Zug von Villach in Richtung Landskron unterwegs. In der Tasche selbst befanden sich mehrere hundert Euro Bargeld, Kredit- und Bankomatkarte, die E-Card, der Führerschein und auch ein Reisepass, wie er der Polizei mitteilte. Die Tasche hatte der Mann während der Fahrt auf der Gepäckablage über den Sitzen abgelegt.