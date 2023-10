Sexuelle Dienste gegen Alkohol

Mord-Prozess: Slowakin (53) zeigt sich geständig

Leoben - Am 11. Jänner 2022, fanden Einsatzkräfte einen schwer verletzten 63-Jährigen, der in weitere Folge an seinen Stichverletzungen starb. Polizisten nahmen eine Frau (52) fest. Heute sitzt sie auf der Anklagebank in Leoben.

