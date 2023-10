Burgis Paier Nach langer, schwerer Krankheit: Kärntner Künstlerin verstorben Kärnten / Klagenfurt - Am heutigen Donnerstag wurde bekannt, dass die Künstlerin Burgis Paier im Alter von 73 Jahren in Klagenfurt nach langer, schwerer Krankheit verstorben ist. Sie war Puppenmacherin, Kostüm- und Bühnenbildnerin, gestaltete Ausstellungen, entwarf Kostüme und Bühnenbilder. von Phillip Plattner 1 Minute Lesezeit (212 Wörter) © Pexels

“Ihr Arbeiten kannte keine Grenzen, über Kärnten hinaus war Burgis Paier bekannt. In Ausstellungen wurde ihr künstlerisches Schaffen dem Publikum zugänglich gemacht und hat es zum Nachdenken angeregt, mit Kostümen und Bühnenbildern zog sie die Zuschauer in den Bann und verlieh Stücken ihre Note. Kärnten hat eine herausragende Künstlerin verloren”, weiß Landeshauptmann Peter Kaiser (SPÖ).

Paier war über die Landesgrenzen hinaus tätig

Seit 1977 zeigte Paier ihre Objekte, Puppen, Automaten, gesammelten Reliquiaren und antike Stoffe, Collagen und Installationen in Einzel- und Gruppenausstellungen. Sie war über die Landesgrenzen hinaus tätig, so war ihre erste Ausstellung auch in der Galleria d’Arte in Udine zu sehen. Ihre Kostüme und Bühnenbilder fanden Platz am Stadttheater Klagenfurt, am Theater an der Wien, bei den Wiener Festwochen, im Wiener Kabinettheater, bei ARBOS – Gesellschaft für Musik und Theater sowie auf Bühnen im Ausland.

“Großes Welttheater” bleibt als Dauerausstellung

1986 erhielt Burgis Paier den Förderungspreis für bildende Künste des Landes Kärnten im Rahmen der Kulturpreisverleihung. Die gebürtige Klagenfurterin war Mitglied des Kunstverein Kärnten. 2020 wurde ihr “Großes Welttheater” mit 300 Figuren, die von ihr gestaltet worden sind, in der Alpen-Adria Galerie in Klagenfurt gezeigt, es soll nun als Dauerausstellung sichtbar bleiben.