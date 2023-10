Nach Festnahme Im Polizeiauto: Mann schlug auf sitzenden Polizisten ein Thal - Donnerstagmittag, 22. September 2022, verletzte ein 44-Jähriger zwei Polizisten. Der Mann wurde vorübergehend festgenommen. Er wird angezeigt. von Nina Fábián 1 Minute Lesezeit (133 Wörter) SYMBOLFOTO © 5min.at

Die Außendienststreife Hitzendorf 1 führte gegen 11.20 Uhr an der Wohnadresse des Verdächtigen in Thal eine Amtshandlung durch. Der Mann öffnete zwar seine Türe, verweigerte aber die Annahme eines Schriftstückes. Daraufhin beendeten die Polizisten die Nachschau und begaben sich zum Dienstkraftfahrzeug. Während ein Polizist bereits am Beifahrersitz des Streifenwagens Platz nahm, sprach sein Kollege noch mit anwesende Anrainer. Plötzlich stürmte der Tatverdächtige aus seiner Wohnung, öffnete die Beifahrertüre des Dienstkraftfahrzeuges und schlug auf den sitzenden Polizisten ein.

Festgenommen

Die beiden Polizisten nahmen den Mann daraufhin fest. Dabei verletzte der Täter nicht nur den zweiten Polizeibeamten, sondern beschädigte er auch den Streifenwagen. Beide Polizisten dürften leichte Verletzungen davongetragen haben. Sie begeben sich in ärztliche Behandlung. Der 44-Jährige wird der Staatsanwaltschaft Graz angezeigt.