Zum Genießen Angenehm: Heute erwartet uns sonniges Wetter in Kärnten

Am Freitag sorgt ein Hoch für überwiegend Sonnenschein in ganz Kärnten. Am Nachmittag ziehen ein paar harmlose Wolken durch. Die Temperaturen steigen bis zum Nachmittag auf angenehme 15 bis 20 Grad.

So wird das Wetter in Klagenfurt:

Hier die 5-Tages-Prognose für die Stadt Klagenfurt.





So wird das Wetter in Villach:

Hier die 5-Tages-Prognose für die Stadt Villach.