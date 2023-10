Sonnenschein Der Freitag wird angenehm sonnig in der Steiermark Steiermark - Sonniges Wetter erwartet uns, aber dennoch erreichen die Temperaturen nicht mehr als 18 Grad. von Nina Fábián 1 Minute Lesezeit (59 Wörter) SYMBOLFOTO © Elisa Auer

Am Freitag sorgt ein Hoch für überwiegend Sonnenschein in der gesamten Steiermark. Etwaige Frühnebelfelder lichten sich schon bald. In der Früh ist es sehr frisch, gebietsweise sogar leicht frostig. Tagsüber wird es milder und die Höchstwerte erreichen 15 bis 18 Grad.

So wird das Wetter in Graz:

Hier die 5-Tages-Prognose für die Stadt Graz.