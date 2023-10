1. und 2. Oktober

Am ersten Oktober­wochen­ende: Hoch­zeits­messe im Klagen­furter Konzerthaus

Klagenfurt - Am 1. und 2. Oktober findet im Konzerthaus Klagenfurt die Wedding- und Lifestyle Messe statt. Es handelt sich dabei um die erste dieser Art und dieser Größe in diesem Jahr in Kärnten. Mehr als 40 Aussteller werden vor Ort sein.