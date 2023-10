Stefan Bacher "Verlässlich­keit in Person" wird für seine VSV-Verdienste geehrt Villach - 795 Spiele, 119 Punkte, 30 Tore, zahlreiche Faustkämpfe und unzählige Checks - Stefan Bacher wurde heute vor dem Match gegen die Pioneers Vorarlberg für seine Verdienste für die "Adler" geehrt. von Phillip Plattner 1 Minute Lesezeit (166 Wörter) © EC VSV

“Stefan verkörperte wie kaum ein anderer mit unbändigem Kampfgeist, enorm viel Herz und Einsatzwillen die Villacher Eishockey-Tugenden. Er war zudem nicht nur ein ganz besonderes Vorbild für unsere jungen Spieler, sondern auch einer, der in der Kabine Klartext gesprochen hat”, so VSV-General Manager Andreas Napokoj. Als Überraschung sagten “Bacho”, wie ihn seine Freuden nennen, auch Michael Raffl und Jamie Fraser Danke für die gemeinsame Eishockey-Zeit.

Er schonte sich selbst nie

Der beinharte Verteidiger hat – bis auf ein 10-Spiele-Playoff-Intermezzo bei den Graz99ers – seine gesamte Karriere im “Adlerhorst” verbracht. Er agierte stets mit Leidenschaft und Härte, schonte sich selbst nie und ließ auch mal die Fäuste sprechen. Zudem war er die Verlässlichkeit in Person: In den vergangenen vier Saisonen hat der Defender kein einziges Match im Trikot der “Adler” versäumt. Insgesamt erreichte er mit dem VSV zehn Mal die Playoffs. In der Saison 2014/15 nahm er mit den Blau-Weißen auch an der European Champions Hockey League teil.