Alois Hotschnig Gebürtiger Kärntner Autor erhält hoch dotierten Christine-Lavant-Preis Berg im Drautal - Der diesjährige Christine Lavant Preis, der 2016 ins Leben gerufen worden ist, geht an den gebürtigen Kärntner Autor Alois Hotschnig, der in Innsbruck lebt und Verfasser von Theaterstücken, Hörspielen, Gedichten und Prosatexten ist. von Phillip Plattner

Der Autor mit Kärntner Wurzeln (aus Berg im Drautal) hat damit 15.000 Euro gewonnen. “Preise wie der Christine Lavant Preis haben das Ziel, an die Leistungen und Werke der Namensgeberin oder des Namensgebers zu erinnern und sie lebendig zu halten”, meint Landeshauptmann Peter Kaiser. Auch zeitgenössische Autoren sollen so gewürdigt und vor den Vorhang geholt werden. Kärnten könne generell auf zahlreiche Literaten verweisen, die weit über die Grenzen des Landes hinaus bekannt sind.

Zahlreiche Preise für Alois Hotschnig

Alois Hotschnig wurde 1959 geboren und bereits mehrfach für seine Werke ausgezeichnet. Für “Die Kinder beruhigte das nicht” erhielt er den Erich-Fried-Preis, für sein erzählerisches Werk als erster Preisträger überhaupt den Gert-Jonke-Preis. 2007 erhielt er den Tiroler Landespreis für Kunst und 2009 den Anton-Wildgans-Preis der Österreichischen Industrie.

Preis wird in Wien verliehen

Hotschnigs Bücher wurden in zahlreiche Sprachen übersetzt, seine Texte sind ebenso Grundlage wissenschaftlicher Studien und Diplomarbeiten. Die “Internationale Christine Lavant Gesellschaft” würdigt Schriftsteller für ihre Arbeiten mit hohem ästhetischen Anspruch mit humaner Haltung sowie der kritischen gesellschaftlichen Auseinandersetzung.

Der Literarische Beirat hat das Vorschlagsrecht, an wen der Christine Lavant Preis vergeben wird. Bisher gab es sechs Preisträger. Der Christine Lavant Preis wird im Rahmen einer Matinee am Sonntag, 2. Oktober, im “RadioKulturhaus” in Wien verliehen.