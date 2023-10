8:5-Sieg 13 Treffer: VSV gewinnt Tor­spektakel gegen Liga­neuling Villach - Ein unglaubliches Spiel war heute in Villach zu sehen, als der VSV gegen die Pioneers Vorarlberg antrat. Bereits nach zwei Dritteln hieß es 5:5, am Ende stand es 8:5 für die Villacher. von Phillip Plattner 2 Minuten Lesezeit (258 Wörter) © VSV / Krammer

Bereits die ersten Minuten der Partie hatten es richtig in sich. Nach nicht einmal fünf Minuten waren die Pioneers schon in Führung (durch Eriksson), zwei Minuten später stand es 1:1 (dank Wallenta), wieder nur drei Minuten später führten die Pioneers erneut (Torschütze: Bull). Danach drückten die Villacher zwar an, das Spiel bekam aber eine wohlverdiente Pause und mit 1:2 aus Sicht der Heimmannschaft ging es auch in die Kabinen.

Mehrfacher Führungswechsel

Im zweiten Drittel setzten die Villacher dann drei Paukenschläge. In der 24. Minute war Rebernig zur Stelle, in der 28. war es Collins und in der 31. traf Lindner zum 4:2 für den VSV. Dieser Spielstand hielt aber nur eine Minute und die Führung nur fünf Minuten. Jacome und Eriksson glichen für die Vorarlberger aus. In der 38. Minute gingen die Gäste sogar in Führung durch Maver, womit auch sie einen Dreifachschlag setzen konnten. Doch das zweite Drittel war noch nicht zu Ende. Die Vorarlberger Führung hielt nämlich nur eine Minute lang, ehe Sabolic für die Villacher ausglich. So ging es dann ein letztes Mal in die Kabinen.

Doppelschlag entscheidet Spiel

Das dritte Drittel startete wie die anderen Beiden auch: mit einem Treffer nach nicht einmal fünf Minuten. Tomazevic brachte die Villacher wieder in Führung. Mit einem Doppelschlag konnten die Villacher das Spiel dann endgültig für sich entscheiden. In der 50. und 52. Minute trafen Rauchenwald und Sabolic zum 7:5 und 8:5. Dabei blieb es dann, der VSV konnte den klaren Sieg über die Zeit spielen.