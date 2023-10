1892 gegründet Als kleiner Dach­decker­betrieb gestartet: "Fleischmann und Petschnig" feiert 130er Klagenfurt - Gleich mehrere Jubiläen und eine Eröffnung feiert das Kärntner Traditionsunternehmen "Fleischmann und Petschnig" am Standort in Klagenfurt, das auf vier Beinen steht: Dach, Fassade, Photovoltaik und Monitoring der Gebäudehülle. Seit 130 Jahren besteht das Familienunternehmen, das als kleiner Dachdeckerbetrieb 1892 gegründet worden ist. von Phillip Plattner 1 Minute Lesezeit (166 Wörter) V. l. n. r.: Landesrat Sebastian Schuschnig, Landeshauptmann Peter Kaiser, Othmar Petschnig und Landesrat Martin Gruber. © LPD / Jannach

Landeshauptmann Peter Kaiser sagte in seinem Statement, “dass das Land Kärnten stolz darauf ist, Unternehmen wie Fleischmann und Petschnig in Kärnten zu wissen, das in der 5. Generation als Familienbetrieb kontinuierlich Pioniergeist beweise, alle Entwicklungen der Technik federführend mitgemacht hat, Trends geprägt hat und Weiterentwicklungen immer offen gegenübersteht”. Das Unternehmen habe beispielgebend den Digitalisierungsprozess aufgenommen und für die Entwicklung des Betriebes genutzt, der heute Spezialist für Gebäudehüllen und Energie ist.

“Müssen uns alle mit aller Kraft gegen Energiekrise stemmen”

Der Landeshauptmann bezog sich auch auf die gegenwärtige Situation, die private Haushalte ebenso trifft wie Gewerbebetriebe und Industrie. “Wir erleben eine Energiekrise, die jeden Einzelnen, jeden Unternehmer und dessen Mitarbeiter betrifft. Wir alle sind angehalten, uns mit aller Kraft dagegen zu stemmen, um diesen immensen Herausforderungen zu begegnen.” Auch Landesrat Martin Gruber hob die Bekanntheit des Unternehmens weit über die Grenzen Kärntens hinaus hervor und sprach dem Unternehmen besondere Anerkennung zum 130-jährigen Jubiläum aus.