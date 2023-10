Für Feuerwehr, Straßenreinigung etc. Abwasser aus Freibäder:„Viel zu schade für den Kanal“ Graz - Bei der heutigen Gemeinderatssitzung wurde so einiges besprochen: Für einen möglichst schonenden Umgang mit der wertvollen Ressource Wasser plädierte heute im Gemeinderat SP-Mandatarin Daniela Schlüsselberger und brachte per Dringlichkeitsantrag auch bereits einen entsprechenden Vorschlag ein: Das Grazer Abwasser – und speziell jenes aus den Freibädern – nachhaltig zu nutzen: Für die Feuerwehr, die Straßenreinigung, zur Bewässerung und ähnliches. von Nina Fábián 5 Minuten Lesezeit (635 Wörter) SYMBOLFOTO © 5min.at

Unmittelbarer Anlass: Einerseits der Herbst und damit die bevorstehende Entleerung der großen Becken in den Grazer Freibädern, andererseits aktuelle Berichte über nachhaltige Modellprojekte aus einigen deutschen Städten. Dort werde, so SP-Gemeinderätin Daniela Schlüsselberger, das Wasser nicht länger über Kanäle in Kläranlagen und in weiterer Folge in Flüsse entsorgt, sondern einige Wochen in den großen Schwimmbecken belassen, bis das Chlor entwichen ist – und dann können unter anderem Landwirte, Gärtnereien usw. sich kostenlos mit Wasser versorgen. „Das ist ein nachhaltiger Umgang mit der immer wertvoller werdenden Ressource Wasser“, ist Schlüsselberger beeindruckt. „Denn Fakt ist ja, dass uns die letzten Jahre leider sehr deutlich vor Augen geführt haben sollten, dass Wasser keine Selbstverständlichkeit und nicht immer unbegrenzt vorhanden ist!“

Ungenutze Ressource

So gesehen wäre die weitere Nutzung des Wassers aus Schwimmbädern im Sinne von Umwelt- und Klimaschutz ein Leuchtturmprojekt, dessen Umsetzung zumindest geprüft werden sollte. Wobei Schlüsselberger in ihrem Dringlichkeitsantrag, der übrigens einstimmig angenommen wurde, anregte, in einem weiteren Schritt zu überprüfen, inwieweit in Gössendorf im Zuge der Umbauarbeiten ein zusätzliches Sammelbecken errichtet werden könnte, in dem geklärte Abwasser für die spätere Nutzung – eben für die Feuerwehr, Straßenreinigung, Bewässerung, die Landwirtschaft – gesammelt wird, statt es einfach in die Mur einzuleiten.

“Ivica-Osim-Straße”

In der Diskussion um die Überprüfung der Möglichkeit einer Umbenennung des südlichen Teils der Conrad von Hötzendorf-Straße betonte SP-Klubvorsitzender Michael Ehmann erneut, dass ein partizipativer Prozess – sprich die Einbindung von Bewohner:innen ebenso wie der im dort angesiedelten Unternehmer:innen und Wirtschaftstreibenden – unverzichtbar sei. „Als SPÖ haben wir darauf von Anfang an bestanden – und diese Vorgehensweise entspricht auch der Persönlichkeit Ivica Osim, der für Miteinander, Konsens, das Gespräch stand!“ Insofern sei ja auch gerade jetzt eine Würdigung Osims ein besonderes Signal gegen Kriegstreiberei.

Krippenplatz-Problematik

Die aktuelle Problematik der Kinderbetreuungsplätze machte SP-Gemeinderätin Anna Robosch in der Fragestunde zum Thema. Zwar scheinen in letzter Konsequenz trotz der Personalnot, die speziell bei einigen privaten Kindergärten zu Gruppenschließungen bzw. Reduzierungen des Angebotes von ganztags auf halbtags führten, laut Abteilung für Bildung und Integration alle Kinder der berufstätigen Grazer Eltern in der Landeshauptstadt Betreuungsplätze erhalten zu haben. Zufriedenstellend ist die Situation für Robosch aber dennoch nicht, ganz im Gegenteil: „Viele dieser Familien wussten bis wenige Tage vor Beginn des Kindergartenjahres noch immer nicht, ob sie überhaupt einen Platz erhalten, manche mussten von Vollzeit auf Teilzeitarbeit wechseln, weil sie nur einen Halbtagsplatz erhielten. Und ganz schlimm trifft es natürlich jene, die einen Betreuungsplatz brauchen würden, um sich überhaupt für einen Job bewerben zu können – aber keinen Platz erhalten, weil sie nicht berufstätig sind“, weiß Robosch aus vielen Gesprächen mit Eltern. „Vor allem ein Versorgungsgrad von 37 Prozent bei den Krippenplätzen mag vielleicht EU-Vorgaben entsprechen, spiegelt aber sicher nicht den tatsächlichen Bedarf wider!“ Was die aktuelle Personalnot insgesamt betrifft, ist für Robosch klar: Die Elementarpädagogik gehört endlich aufgewertet und entsprechend finanziell ausgestattet.

Baugenehmigungen befristen

Für ein Ende der unbefristeten Baugenehmigungen sprach sich SP-Planungssprecher Manuel Lenartitsch aus. Hintergrund: Immer wieder kommt es vor, dass Baustellen begonnen, Baugruben ausgehoben werden, dass manchmal sogar Material angeliefert wird. Dann aber jahrelang über die Erdhäufen im wahrsten Sinne des Wortes Gras wächst. Und das sehr zum Ärger der anrainenden Nachbarn, die viele Jahre auf eine alles andere als ansehnliche Baustelle blicken dürfen. In vielen Bundesländern ist es längst üblich, dass Baugenehmigungen deshalb befristet ausgestellt werden. Die Konsequenz: Nunmehr wird die Stadt an den Landesgesetzgeber herantreten, um auch in der Steiermark eine ähnliche Befristung – zur Diskussion stehen fünf Jahre – für die Fertigstellung vorzuschreiben.