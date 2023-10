Auch Feuerwehr im Einsatz Strom­ausfall im Raum Villach: Mehrere Haushalte betroffen Villach - Im Raum Villach sind aktuell mehrere Haushalte von Stromausfällen betroffen, wie die Störungskarte der Kärnten Netz GmbH zeigt. Auch zahlreiche 5 Minuten Leser meldeten sich in den frühen Morgenstunden. von Anja Mandler 1 Minute Lesezeit (166 Wörter) Mehrere Bereiche im Raum Villach sind vom Stromausfall betroffen. © Screenshot/Störungsdienst Kärnten Netz

Nach dem Aufstehen schon wieder im Dunkeln sitzen? So geht es einigen 5 Minuten LeserInnen am Freitagmorgen. Kurz vor 6 Uhr scheint es in mehreren Haushalten zu einem Stromausfall gekommen zu sein. Betroffen sind laut ersten Informationen aktuell mehrere Gebiete im Raum Villach (siehe Störungskarte unten).

Diese Bereiche sind aktuell vom Stromausfall betroffen. (Stand 6 Uhr) © Screenshot/Störungsdienst Kärnten Netz

Die genaue Ursache für den Stromausfall ist noch nicht bekannt, an der Behebung wird aber bereits gearbeitet. Fast zeitgleich ertönte gegen 6 Uhr auch Sirenenalarm und mehrere Feuerwehren rückten aus. Ob der Einsatz etwas mit dem Stromausfall zu tun hat, konnte noch nicht bestätigt werden, es wird jedoch angenommen. Auch wie lange der Stromausfall noch andauern wird, ist unklar. “Der Zeitpunkt der Wiederversorgung ist leider noch nicht bekannt”, heißt es seitens des Störungsdienstes.

Update 6.45 Uhr: Rauchentwicklung bei Trafostation

Mittlerweile sind die meisten Haushalte wieder mit Strom versorgt. Über 2.000 Haushalte waren vorübergehend betroffen. Grund für den Stromausfall war laut ersten Informationen eine Rauchentwicklung bei einer Trafostation. Deshalb kam es auch zum Sirenenalarm. Mehr dazu hier.