Rettungskräfte im Einsatz Großeinsatz: Mehrere Schwer­verletzte nach Busunfall Liezen - Gegen 22.40 Uhr kam es im Bereich Kainisch zu einem schweren Unfall mit einem Reisebus. Das Fahrzeug stürzte über einen Hang und überschlug sich. Vier schwer und mittlerweile 20 leichtverletzte Personen wurden in umliegende Krankenhäuser transportiert. von Anja Mandler 1 Minute Lesezeit (122 Wörter) © BFV Liezen

Doch was ist genau passiert? Ein mit 32 Personen besetzter Reisebus aus dem Bezirk Hartberg-Fürstenfeld fuhr gegen 22.40 Uhr auf der B145 von Bad Mitterndorf in Richtung Grundlsee. Aus bislang unbekannter Ursache kam der Lenker von der Fahrbahn ab. Der Bus stürzte bei Kainisch über einen Hang und überschlug sich. Mehrere Einsatzkräfte der Rettung und Feuerwehr sowie zwei Rettungshubschrauber und Polizeistreifen aus dem Bezirk Liezen und dem Bundesland Oberösterreich stehen bzw. standen im Einsatz.

24 Verletzte

Der Unfall forderte viele Verletzte. Vier schwer und 20 leichtverletzte Personen wurden zur Versorgung in umliegende Krankenhäuser transportiert. Unverletzte Personen konnten in ihre Unterkünfte verbracht werden. Die Arbeiten dauerten bis in die Nacht hinein. Erste Polizeistreifen können den Einsatzort gegen 0.40 Uhr wieder verlassen.