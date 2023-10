Streit in Lokal eskalierte Mann drohte mit Armee­messer: "Steche dir die Augen aus" Klagenfurt - Ein Streit in einem Lokal eskalierte. Ein 24-jähriger in Klagenfurt wohnhafter Algerier drohte einem 23-Jährigen, ihm die Augen mit einem Armeemesser auszustechen. Im Zuge einer Fahndung konnte der Mann später ausfindig gemacht werden. von Anja Mandler 1 Minute Lesezeit (166 Wörter) © 5min.at

In der Nacht auf Freitag drohte vor einem Innenstadtlokal ein 24-jähriger in Klagenfurt wohnhafter Algerier mit einem Schweizer Armeemesser einem 23-jährigen Klagenfurter mit dem „Ausstechen der Augen“ und hielt dabei das geöffnete Klappmesser in der Hand. “Der Algerier beschuldigte den Klagenfurter fälschlicherweise, dass er ihm Bargeld gestohlen hätte”, erklärt die Polizei.

Nachdem der Klagenfurter flüchtete, verständigte er die Polizei und konnte eine genaue Personsbeschreibung abgeben. Der Algerier wurde im Zuge einer sofort eingeleiteten Fahndung in einem Innenstadtlokal ausfindig gemacht.

Mann festgenommen und angezeigt

“Bei einer freiwilligen Nachschau seiner Utensilien konnte in einem bei ihm mitgeführten Beutel eine Plastiktüte mit einer unbestimmten Menge Cannabiskraut vorgefunden und sichergestellt werden. Ferner konnte in seiner Gesäßtasche das gegenständliche Messer aufgefunden und ebenfalls sichergestellt werden”, informiert die Polizei. Der Mann wurde vorläufig festgenommen und in das Polizeianhaltezentrum Klagenfurt/WS eingeliefert.

Ein bei den zwei Männern vorgenommener Alkomatentest ergab bei beiden eine mittelgradige Alkoholisierung. Der Algerier wurde angezeigt.