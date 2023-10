Noch kundenfreundlicher Ressourcenpark steht vor Eröffnung: Betrieb startet am 15. Oktober Graz - Am 15.10.2022 ist es soweit. Den Grazern steht der neue Ressourcenpark in der Sturzgasse zur Verfügung. Die Eröffnungsfeier findet am 14. Oktober statt und der Betrieb startet ab 15. Oktober. von Nina Fábián 1 Minute Lesezeit (108 Wörter) SYMBOLFOTO © Pixabay

Im Rahmen der finalen Arbeiten rund um die Eröffnung wird das bestehende Recyclingcenter in der Sturzgasse 8 ab 8. Oktober nun endgültig geschlossen. Für Privatkunden heißt das, dass die letzte Anlieferungschance in der Sturzgasse daher am 07.10.2022 besteht. Die nächsten Anlieferungen sind dann wieder ab 15. Oktober im neuen Ressourcenpark möglich.

80 Abfallarten

Im neuen Areal in der Sturzgasse können über 80 Abfallarten gesammelt, getrennt und dadurch mehr Abfälle recycelt werden. Das schont Ressourcen und die Umwelt. Der Ressourcenpark Graz steht Privatpersonen offen, gewerbliche Abfälle müssen in der Sturzgasse 8 abgegeben werden. Das Eröffnungsfest findet am 14. Oktober statt, der Betrieb startet dann ab 15. Oktober.