Am 23. September Zum Tag der Gebärden­sprache: Sensing Journey am Bahnhof Klagenfurt Klagenfurt - Die ÖBB laden am 23. September anlässlich des Tags der Gebärdensprache mit ihrem Kooperationspartner MyAbility zur Sensing Journey am Klagenfurter Hauptbahnhof. von Anja Mandler 2 Minuten Lesezeit (267 Wörter) © 5min.at

Interessierte können von 11 bis 15 Uhr selbst ausprobieren, wie es ist, sich als Person mit Handicap am Bahnhof zu bewegen. “Vor Ort werden Expert:innen mit verschiedenen Behinderungen über ihren Alltag und ihre Möglichkeiten mit den ÖBB zu reisen, berichten”, teilt das Unternehmen mit. Die Teilnehmer:innen können also in die Welt der assistiven Technologien eintauchen und die Angebote der ÖBB direkt am Klagenfurter Hauptbahnhof ausprobieren. So gibt es die Möglichkeit, sich mit einem Rollstuhl am Bahnhof zu bewegen, Seheinschränkungen und die Fortbewegung mit Langstock und Blindenhund kennenzulernen und die wichtigsten Ausdrücke in Gebärdensprache zu lernen.

Maßnahmen für gehörlose Personen und Reisende mit Hörbehinderung

Weil für die ÖBB Barrierefreiheit mehr als ein stufenloser Zugang ist, setzen die ÖBB zahlreiche Maßnahmen, um Menschen mit Behinderungen die Benützung der Bahn weiter zu vereinfachen. Die Verbesserungen beinhalten neben dem Ausbau der barrierefreien Bahnhöfe und der taktilen Leitsysteme auch barrierefreie Ticketautomaten, absenkbare Verkaufseinrichtungen in den ÖBB Reisezentren sowie die Aufbereitung wichtiger Informationen ohne komplizierte “Amtssprache” bzw. in einfacher Sprache. Außerdem soll in Zukunft die Information im Vorfeld der Reise erleichtert werden, damit beispielsweise einfach der nächstgelegene barrierefreie Bahnhof gefunden werden kann.

Speziell für gehörlose Personen und Reisende mit Hörbehinderung bieten die ÖBB induktive Höranlagen bei den modernisierten Reisezentren sowie den Infopoints am Bahnhof. Diese induktiven Höranlagen ermöglichen eine rauschfreie und bedarfsgerechte Kommunikation mit den ÖBB Mitarbeiter:innen. In allen neuen ÖBB-Zügen gibt es das optische und akustische Fahrgastinformationssystem, das über die folgenden Halte des Zuges im Zwei-Sinne-Prinzip informiert.