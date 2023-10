Zu schnell unterwegs Traktor­anhänger mit sechs Tonnen Weintrauben landet im Straßengraben Hainsdorf - Am Mittwoch wurde die Feuerwehren zu einem Unfall auf der L624 in Hainsdorf gerufen. Dort ist ein Traktor mit einem Anhänger verunfallt. Der Hänger war mit rund sechs Tonnen Weintrauben beladen. von Nina Fábián 1 Minute Lesezeit (70 Wörter) © Freiwillige Feuerwehr Hainsdorf im Schwarzautal

Die Freiwillige Feuerwehr Hainsdorf im Schwarzautal rückte am Mittwochabend zu einem Verkehrsunfall aus. Ein Traktor war mit erhöhter Geschwindigkeit unterwegs. In einer Kurve überdrehte sich der mit Trauben beladene Hänger und kippte in einen Straßengraben. Die umliegenden Feuerwehren sowie die Polizei befanden sich im Einsatz. Es wurde eine Straßensperre verhängt. Die sechs Tonnen Weintrauben wurden teilweise händisch aus dem Straßengraben geschöpft.