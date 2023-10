Generation Zukunft Weltweit: Auch in Graz wird heute gestreikt Graz - Heute startet wieder der weltweite Klimastreik Fridays for Futur. Der Streik beginnt um 9 Uhr am Mariahilferplatz. von Nina Fábián 1 Minute Lesezeit (116 Wörter) © FridaysForFuture Graz

“Die Klimakrise raubt jetzt schon Menschen ihre Lebensgrundlagen. Das sehen wir nicht nur an Ernteausfällen, sondern auch an Flüssen und Seen, die austrocknen und Wäldern, die abbrennen”, argumentiert der Verein zur Förderung von Fridays For Future für die Steiermark. Heute, am 23. September, ruft Fridays For Future erneut Menschen aller Generationen zum weltweiten Klimastreik auf. Die Demonstration beginnt um 9 Uhr am Mariahilferplatz und geht bis zur Franz-Graf-Allee. Hier sollen anschließend noch Reden zur Umweltkrise gehalten werden. Ab 18 Uhr gibt es am Mariahilferplatz eine Podiumsdiskussion, im Anschluss Live Musik und ein Lichtermeer.