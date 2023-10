Preise steigen Statistik Austria: Wohn­immobilien im 1. Halbjahr um 13,5 % teurer Kärnten/Österreich - Eine aktuelle Statistik Austria Analyse zeigt: Mit einem Plus von 13,5 % gegenüber dem Vorjahr war die Entwicklung der Häuser- und Wohnungspreise in den ersten beiden Quartalen 2022 weiterhin sehr dynamisch. Der Preis für neuen Wohnraum stieg mit 14,8 % stärker als jener für gebrauchten Wohnraum (+13,0 %). Der Gesamtindex für das 2. Quartal 2022 stieg um 2,2 % gegenüber dem Vorquartal. von Anja Mandler 2 Minuten Lesezeit (301 Wörter) © pixabay.com

„Der Kauf von Häusern und Wohnungen verteuerte sich weiter massiv: Im 1. Halbjahr 2022 haben die Preise für Wohneigentum um 13,5 % im Vergleich zur ersten Jahreshälfte 2021 zugelegt. Allerdings lässt die Preisdynamik am aktuellen Rand etwas nach: In den letzten vier Quartalen gab es bei den Zuwachsraten zu den jeweiligen Vorquartalen einen leichten Rückgang. Inwieweit sich die Verteuerung von Krediten durch die Erhöhung des EZB-Leitzinses auf den Immobilienmarkt auswirkt, wird sich erst ab der zweiten Jahreshälfte 2022 zeigen“, so Statistik Austria-Generaldirektor Tobias Thomas.

Neuer Wohnraum verteuerte sich mehr als bestehender Wohnraum

Der Teilindex Kauf von neuem Wohnraum, der die Preisentwicklung von neuen Wohnungen und Fertigteilhäusern abbildet, stieg im 1. Halbjahr 2022 gegenüber derselben Periode 2021 mit 14,8 % (Q1: +15,6 %, Q2: +14,0 %) stärker als jener für gebrauchten Wohnraum. Die von Haushalten zu Wohnzwecken erworbenen Häuser verzeichneten mit 12,7 % den geringsten Preisanstieg im Vergleich zum 1. Halbjahr 2021 (Q1: +14,3 %, Q2: +11,1 %). Die bestehenden Eigentumswohnungen lagen mit +13,2 % leicht darüber (Q1: +14,3 %, Q2: +12,2 %). Kombiniert ergab dies für den Teilindex des bestehenden Wohnraums im 1. Halbjahr 2022 einen Anstieg von 13,0 % (Q1: +14,3 %, Q2: +11,7 %).

Preise für selbstgenutzten Wohnraum um 12,5 % gestiegen

Der Preisindex für selbstgenutzten Wohnraum (Owner Occupied Housing, kurz: OOH) stellt eine Erweiterung zum Häuserpreisindex dar. Er enthält neben der Beschaffung von neuem und bestehendem Wohnraum auch Ausgaben, die mit der Anschaffung und dem Eigentum von Wohnraum anfallen, etwa Gebühren des Erwerbs, Versicherungen sowie Kosten für Reparaturen und Renovierungen. Er stieg im 1. Halbjahr 2022 um 12,5 % (Q1: +11,8 %, Q2: +13,2 %) und wies einen Indexstand von 159,08 Punkten relativ zum Jahresdurchschnitt 2010 auf. Dies sind Höchstwerte seit Beginn der Zeitreihe, die sich in der hohen Preisdynamik bei Baupreisen und bei den Immobilienpreisen begründet. Der Teilindex für die Anschaffung von neuem Wohnraum stieg um 14,3 % (Q1: +14,0 %, Q2: +14,7 %). Aufwendungen für den Erhalt des selbstgenutzten Wohneigentums verteuerten sich im 1. Halbjahr 2022 um 9,6 % (Q1: +8,4 %, Q2: +10,9 %).