Wie cool! Mehr Flüge: Bald geht es 10 mal die Woche von Graz nach Amsterdam Graz - Mit Beginn der Wintersaison 2022 erhöht KLM auf der Flugverbindung Graz-Amsterdam die Frequenz auf 10 wöchentliche Flüge. Seit dem Winter 2019 (vor Covid-Zeit) fliegt KLM sechs Mal pro Woche von Graz nach Amsterdam. Nun wird aufgestockt.

Reisende aus der Steiermark können bequem via Amsterdam 167 internationale Flugziele erreichen. Die erhöhte Flugfrequenz von GRZ nach AMS bietet allen Business- und Urlaubsreisenden somit eine noch bessere Auswahl und Anbindung zu Destinationen im europäischen und internationalen Streckennetz.

Winterflugplan auf der Strecke GRZ-AMS im Detail: KL1895 Amsterdam- Graz: 11:55-13:35

KL1896 Graz-Amsterdam : 14:05-15:55

Diese Flüge werden täglich durchgeführt. Neu dazu kommen folgende Flüge:

KL1901 Amsterdam-Graz: 17:10-18.:50

KL1902 Graz-Amsterdam: 19:30-21:20

Diese Flüge werden montags/freitags und sonntags durchgeführt.

Die GRZ-AMS Flugverbindung wird von KLM mit einer Embraer 195 bzw. einer Embraer 175 durchgeführt. Diese bieten eine Kapazität von 20 Sitzplätzen in der Business Class, acht Sitzen in der Economy Comfort-Zone sowie 104 bzw. 60 Sitzen in der Economy Class an. KLM freut sich sehr über die Steigerung des Flugangebotes zwischen Graz und Amsterdam und eine noch bessere Einbindung des Standorts Graz/Steiermark in das internationale Streckennetz. Mit dem neuen Flugplan und der höheren Flugfrequenz von 10 wöchentlichen GRZ-AMS-Flügen bietet KLM allen Reisenden eine noch bessere Anbindung zu den Destinationen wie beispielsweise: Barcelona, Madrid, Kopenhagen, Stockholm, und Kapstadt, Boston, New York oder Toronto.