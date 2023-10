Gleichenfeier Sorgenlos altern: Wohn­bauprojekt "MaxPalais" kurz vor Fertig­stellung Villach - Zügig schreiten die Bauarbeiten des Projektes "MaxPalais" voran und erreichten den ersten traditionellen Meilenstein mit der Gleichenfeier am 22. September 2022. von Anja Mandler 2 Minuten Lesezeit (328 Wörter) Günther Albel (Bürgermeister Villach), Gerhard Mosser (Geschäftsführer AHA-Gruppe - Initiator und Bauherr MaxPalais), Hellfried Gugel (Technischer Direktor Strabag, Hochbau Kärnten/Steiermark), Bmstr. Daniel Steinlechner (Technischer Leiter Stratera Holding und Projektleiter MaxPalais), Michael Wohlmuth (Technischer Gruppenleiter, Strabag, Hochbau Spittal) © AHA-Gruppe / Henry Welisch

„Mit dem MaxPalais steht nun eines der größten Wohnbauprojekte Kärntens kurz vor der Fertigstellung“, lobt Günther Albel, Bürgermeister der Stadt Villach, das Bauvorhaben. Die Rekordzeit, in der das Projekt umgesetzt wird, sei beachtlich. Auch Bauherr Gerhard Mosser, Inhaber der AHA-Gruppe und Initiator weiterer innovativer Wohnobjekte, zeigt sich dankbar: „Die gesamte Baubranche muss sich in unserer Zeit großen Herausforderungen stellen. Trotz Lieferengpässen ist es uns gelungen, mithilfe vorausschauender Planung, Disziplin und außerordentlichem Teamwork in Rekordzeit voranzukommen, und das ohne Zwischenfälle.“ Optimistisch blickt der Investor auf den reibungslosen Fortschritt bis zur Fertigstellung des MaxPalais.

Meilenstein Gleichenfeier

230 geladene Gäste zelebrierten am Donnerstag, den 22. September 2022 ab 15 Uhr gemeinsam mit den Gastgebern auf dem Bahnhofplatz die Entstehung des neuen Stadtpalais. Daniel Steinlechner, Baumeister der Stratera und verantwortlich für die Baustelle im Namen des Bauherrn, eröffnete die Veranstaltung mit einem Einblick in die einzelnen Bauphasen. Auch er zeigte sich stolz auf alle Beteiligten, die bei der Überwindung diverser Hindernisse über sich hinauswuchsen und zum Einhalten des Bauzeitplans beitrugen. Zeitrafferaufnahmen von der BauCam veranschaulichten die Entstehung des Vorzeigeprojekts.

Günther Albel (Bürgermeister Villach), Gerhard Mosser (Geschäftsführer AHA-Gruppe - Initiator und Bauherr MaxPalais) © AHA-Gruppe / Henry Welisch Hellfried Gugel (Technischer Direktor Strabag, Hochbau Kärnten/Steiermark) übergibt dem Bauherren Mosser (Geschäftsführer AHA-Gruppe - Initiator und Bauherr MaxPalais) den Gleichenspruch © AHA-Gruppe / Henry Welisch Bmstr. Daniel Steinlechner (Technischer Leiter Stratera Holding und Projektleiter MaxPalais) © AHA-Gruppe / Henry Welisch

Großer Zusammenhalt

Bürgermeister Günther Albel drückte seine Anerkennung für die großartige Leistung aller Handwerker, Ingenieure und Verantwortlichen aus und dankte Herrn Mosser stellvertretend für die AHA-Gruppe sowie Mitarbeitenden für die hervorragende Zusammenarbeit. Handwerker Manuel Trausnitz gebührte die Ehre, den Fichtenbaum auf dem Dach des MaxPalais anzubringen. Mit einer Danksagung an alle Ausführenden auf der Baustelle schloss Gerhard Mosser den offiziellen Part der Gleichenfeier und lud zum anschließenden Essen, vor Ort zubereitet von Koch Gerhard Satran aus der Stiftsschmiede.

Jakob Tribelnig, Polier Strabag verantwortlich für die Baustelle MaxPalais © AHA-Gruppe / Henry Welisch Handwerker, Techniker, Verantwortliche auf der Baustelle MaxPalais © AHA-Gruppe / Henry Welisch Manuel Trausitz, jüngster Mitarbeiter der Strabag am BVH MaxPalais © AHA-Gruppe / Henry Welisch

Zuhause für ältere Bewohner

„Das MaxPalais wird die gesamte Innenstadt aufwerten und Villach ein attraktives Entrée schenken“, zeigt sich der Bürgermeister überzeugt. Das MaxPalais liefere alles Erdenkliche an Komfort: viel Grün, die Nähe zu Bus und Bahn sowie zum Herzen der Innenstadt, eine Rundumversorgung für die älteren Bewohnerinnen und Bewohner.