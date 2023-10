Im Gratkorn Tunnel Lenker schlief am Steuer ein: Zwei Verletzte bei Auffahr­unfall Graz-Umgebung - Freitagfrüh, 23. September 2022, kam es im Gratkorn Tunnel 3 zu einem Auffahrunfall. Dabei wurden ein 54-jähriger Pkw-Lenker und seine 57-jährige Beifahrerin leicht verletzt. von Anja Mandler 1 Minute Lesezeit (93 Wörter) SYMBOLFOTO © LPD OÖ - Michael Dietrich

Gegen 5.30 Uhr war ein 54-jähriger Deutscher mit seinem Auto auf der A9 im Gratkorn Tunnel 3 in Fahrtrichtung Spielfeld unterwegs. Ein nachkommender 33-jähriger Pkw-Lenker aus Graz schlief laut eigenen Angaben am Steuer ein und fuhr auf den Pkw des 54-Jährigen auf. In der Folge wurde der Pkw des 54-Jährigen gegen die Tunnelwand geschleudert.

Zwei Verletzte

Dabei wurden der 54-Jährige und seine 57-jährige Beifahrerin leicht verletzt. Der 33-jährige Pkw-Lenker und seine 54-jährige Beifahrerin blieben unverletzt. Der Gratkorn Tunnel 3 sowie der Gratkorn Tunnel 1 waren von 5.30 bis 6.50 Uhr gesperrt.