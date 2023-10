Resümee Eine erfolgreiche Europäische Mobilitäts­woche 2022 für die Kärntner Linien Kärnten - Von 16. bis 22. September veranstalteten der Verkehrsverbund Kärnten und das Mobilitätsreferat zum dritten Mal die Umsteigertage. Während dieser Aktion hatten alle die Möglichkeit, ohne Anmeldung und ohne Ticket völlig kostenfrei das gesamte Bus- und Bahnangebot der Kärntner Linien unbegrenzt zu testen. Die Resonanz war äußerst positiv, denn vor allem zu Stoßzeiten und während der Herbstmesse waren die Öffis in Kärnten sehr gut besucht. von Bettina-Chiara Wagner 1 Minute Lesezeit (122 Wörter) Werbung Positiver Zuspruch sowohl bei den Umsteigertagen, als auch beim Pendlerfrühstück © Kärntner Linien

Beliebtes Pendlerfrühstück

Ein Dankeschön an alle bestehenden Kundinnen und Kunden gab es ebenso in Form eines Pendlerfrühstücks während der europäischen Mobilitätswoche. In allen Bezirksstädten wurden an die Öffi-Fahrerinnen und Fahrern in aller Früh Kornspitze und Äpfel verteilt.

Ziel ist es, alle Altersgruppen für die Nutzung der Kärntner Öffis zu mobilisieren © Kärntner Linien

Ausbau an attraktiven Angeboten

Weiterhin wird in den öffentlichen Verkehr in Kärnten so viel wie noch nie zuvor investiert, um das Angebot für bestehende und neue Kundinnen und Kunden stetig auszubauen. So wird auch das Kärnten Ticket eine immer attraktivere Alternative oder Ergänzung für den PKW. Eine kostengünstige Lösung für unbegrenzte Mobilität in ganz Kärnten und ein wertvoller Beitrag zum Klimaschutz.