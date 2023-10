Second-Hand-Shopping Happy Kids, Happy Börserl: Großer Baby-und Kinder­flohmarkt in der Messe Klagenfurt Klagenfurt - Vom 1. bis 2. Oktober 2022 kann man in der Messehalle 4 wieder nach Herzenslust für die lieben Kleinen shoppen. Die beliebte Baby- und Kinderbörse findet wieder statt und tausende gebrauchte Baby- und Kinderartikel wechseln ihren Besitzer. von Bettina-Chiara Wagner 2 Minuten Lesezeit (323 Wörter) Werbung Die Verkäufer sind zum Großteil private Anbieter aber auch Firmen mit selbst produzierten Baby- und Kinderartikel sind mit an Bord © Kärntner Messen

Längst hat Second Hand-Kleidung ihr Image des übelriechenden Shirts mit Mottenlöchern abgelegt. Vintage- und Second Hand-Shopping liegt mehr denn je im Trend. Die Vorteile liegen auf der Hand: Es fällt deinem Portemonnaie nicht so sehr zur Last, ist deutlich nachhaltiger als Fast Fashion und beim Thrift Shopping entdeckst du oft wahre Schätze. Die Baby- und Kinderbörse gibt es schon seit über 10 Jahren und erfreut sich heuer besonderer Beliebtheit. Jeder, der Kinder hat, weiß um die Thematik Bescheid: Baby- und Kinderkleidung, Sportgeräte und Spielsachen, die kaum getragen und genutzt wurden, müssen nach kürzester Zeit und schweren Herzens ausrangiert werden. „Wir möchten jungen Eltern eine Plattform bieten, auf der sie einerseits ihre fast neuwertigen Baby- und Kinderartikel verkaufen und andererseits auch gut erhaltene Produkte in den nächsten Größen günstig erwerben können“, ist Projektverantwortliche Sabrina Moser von der Nachhaltigkeit der Veranstaltung überzeugt.

Hier lässt sich nach entzückenden Schätzen aus zweiter Hand stöbern © Kärntner Messen Auch einzigartige Handarbeit kann man von den Verkäufern ergattern © Kärntner Messen Neben Bekleidung gibt es auch Artikel rund um Kinder und Babies © Kärntner Messen

Rund 500 Verkäufer aus ganz Kärnten

Das Angebot reicht von Baby- und Kinderkleidung, Spielsachen über Sportgeräten bis hin zur Babyerstausstattung. Bei freiem Eintritt ist es möglich, am 01. und 02. Oktober von 08:30 Uhr bis 14:00 Uhr kostengünstig einzukaufen. Die rund 500 Aussteller sind vorwiegend private Anbieterinnen. Auch Einzelstücke, die mit liebevoller Handarbeit hergestellt wurden, können bei der beliebten Veranstaltung erworben werden.

Auch dieses Jahr freut man sich wieder auf zahlreiche Besucher © Kärntner Messen

Alles auf einen Blick Wann:

Samstag, 01.10. bis Sonntag, 02.10.2022

Von 08:30 bis 14:00 Uhr



Wo: Messehalle 4



Parkplätze:

Direkt am Messegelände



Eintritt:

Der Eintritt ist frei!

Spenden für Bedürftige

Der Verein Together ist auch dieses Mal mit dabei und sammelt für hilfsbedürftige Menschen. Alles was beim beliebten Kinderflohmarkt nicht verkauft wird, kann gespendet werden. „Vollkommen egal ob Hilfsgüter für Kinder oder Erwachsene – wir sind dankbar für jede Spende!“, erklärt Angelika Tarmann vom Verein Together und fügt hinzu: „Auch die Besucher können gerne Kleider und Sachspenden von zu Hause aus mitbringen und bei uns abgeben.“ Heuer wird auch Kinderschminken angeboten, damit die Eltern in Ruhe shoppen können und der Nachwuchs ein wenig Unterhaltung hat.