Wie im März exklusiv von 5 Minuten berichtet, hat Kandlhofer mit Lilihill-Eigentümer Franz Peter Orasch eine gemeinsame Firma. Im Juni wurde dann berichtet, dass er das Verteidigungsministerium verlässt. Nun also hat er einen neuen Job. „Dieter Kandlhofer hat in den letzten Jahrzehnten in unterschiedlichsten Funktionen eindrucksvoll unter Beweis gestellt, dass er mit seinem Engagement, seiner Durchsetzungsstärke und seiner Innovationskraft vieles bewegen kann. Das sind genau die Eigenschaften, die wir für den Ausbau unserer stark wachsenden Technologiesparte gesucht und mit Dieter Kandlhofer gefunden haben“, freut Orasch auf die gemeinsame Zusammenarbeit.

Über Kandlhofer

Dieter Kandlhofer (52) ist studierter Jurist und verfügt über 25 Jahre Managementerfahrung in Spitzenpositionen der öffentlichen Verwaltung. Nach diversen Funktionen im Bundeskanzleramt war er als Präsidialdirektor jahrelang der höchste Beamte des österreichischen Verfassungsgerichtshofs. 2017 wurde er zum Generalsekretär im Bundeskanzleramt bestellt, zuletzt war er als Generalsekretär im Verteidigungsministerium tätig.

Neuer Geschäftsführer

Dieter Kandlhofer wird ab Oktober die LILIHILL Industries leiten und die Bereiche Mobility & Aviation sowie Environment & Energy verantworten. Investiert wird in innovative und nachhaltige Zukunftsthemen, wie alternative Energieerzeugung, nachhaltige Kraftstoffe, innovative Antriebsformen mit Schwerpunkt Aviation und Umwelttechnologie. In den nächsten fünf Jahren sollen 750 Millionen Euro in diese Geschäftsfelder investiert werden.

Um dem stetigen Wachstum der Gruppe gerecht zu werden, wurde im Sinne der Effizienz das „Group Steering Board“ implementiert. Dieses besteht aus den jeweiligen GeschäftsführerInnen der Sparten LILIHILL Industries, LILIHILL Real Estate, LILIHILL Capital sowie LILIHILL Services. In enger Abstimmung mit dem Eigentümer wird das Steering Board für Steuerung, Zielvorgaben, Koordination und für die strategische Ausrichtung der Geschäftsbereiche verantwortlich sein.

Team Kärnten/Köfer: “Schiefe Optik rund um Ex-Generalsekretär Kandlhofer”

Die neue Position von Ex-Generalsekretär Kandlhofer sorgt allerdings für Kritik. „Die persönliche bzw. mögliche wirtschaftliche Verflechtung Kandlhofers mit dem Mehrheitseigentümer des Flughafens sorgte von Anfang an für einen ganz eigenartigen Beigeschmack und lieferte Grund, Nachfragen anzustellen. Die Vereinbarkeit der Funktion Kandlhofers im Ministerium mit den wirtschaftlichen Verbindungen in Richtung Orasch war zu hinterfragen”, so Team Kärnten-Chef Bürgermeister Gerhard Köfer. Die “schiefe Optik” rund um die Themen Flughafen und den geplanten Bau einer Großkaserne in Airport-Nähe in Klagenfurt sieht Köfer durch die Entscheidung neuerlich unterstrichen.

Die ÖVP-Verteidigungsministerin Tanner sei den Vorgängen viel zu lange tatenlos gegenübergestanden und habe Kandlhofer zu spät vom umstrittenen Kasernenprojekt abgezogen, so Köfer: „Mögliche Interessenskonflikte sind durch diese Verbindung Kandlhofers zu Lilihill, die bereits vor der heutigen Personalentscheidung bestanden, nahezu heraufbeschworen worden.“

VP-Malle: „Sieht so Unabhängigkeit aus?“

ÖVP-Clubobmann Markus Malle gratuliert Mag. Dieter Kandlhofer zur Bestellung als neuen Geschäftsführer der Lilihill-Industries. Damit schließt sich für Malle ein Kreis, der zwar stets dementiert wurde, aber doch Realität zu sein scheine. Unter seiner Ägide als Generalsekretär des Verteidigungsministeriums sei an einem Vertrag mit Lilihill für eine schlüsselfertige Großkaserne am Gelände des Airport Klagenfurt gearbeitet worden. Nach Bekanntwerden einer gemeinsamen Firma von Lilihill-Eigentümer und Kandlhofer gingen die Wogen hoch. „Trotz der Beteuerung absoluter Unabhängigkeit hat die Verteidigungsministerin Kandlhofer abgezogen“, erinnert Malle. „Wie es jetzt den Anschein macht, war das die einzig richtige Entscheidung. Ein fahler Nachgeschmack bleibt trotzdem.“