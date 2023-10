Nachhaltig: Hier kannst du in Kärnten Altspeise­öl recyceln - und bekommst sogar Geld dafür Kärnten - Millionen Liter Altspeiseöl aus Haushalten landen jährlich im Abfluss und der Kanalisation. SPAR Kärnten hilft mit, den wertvollen Rohstoff im Kreislauf zu halten und stellt fortan seinen Kund:innen Automaten zur unkomplizierten und nachhaltigen Sammlung von Altspeiseöl zur Verfügung. von Anja Mandler 3 Minuten Lesezeit (375 Wörter) Dir. Mag. Paul Bacher (Geschäftsführer für SPAR Kärnten und Osttirol), LR.in Mag.a Sara Schaar, Christian Brettner (Regionaldirektor INTERSPAR), Daniela Wimmer (E&P UCO-Recycling) © SPAR/gleissfoto

Das österreichische Start-Up E&P UCO-Recycling (UCO = Used Cooking Oil / Altspeiseöl) hat ein weltweit patentiertes Sammelsystem für Altspeiseöl aus Haushalten entwickelt. SPAR in Kärnten stellt den Platz für die Aufstellung der Sammelautomaten in ausgewählten Standorten zur Verfügung und ermöglicht seinen Kund:innen Recycling von Altspeiseöl dort, wo die Wege des täglichen Lebens vorbeiführen, nämlich beim Einkaufen im Supermarkt. „Rohstoff im Kreislauf zu halten ist natürlich auch für uns ein wesentliches Thema. Die Kooperation mit E&P UCO-Recycling ermöglicht es uns als SPAR Kärnten einen wesentlichen Beitrag zu leisten, indem wir unseren Kundinnen und Kunden nun an 16 Standorten in Kärnten eine einfache Möglichkeit bieten, ihr Altspeiseöl beim Einkaufen bequem und nachhaltig zu entsorgen“, ist Dir. Mag. Paul Bacher Geschäftsführer von SPAR Kärnten und Osttirol von dem Vorzeigeprojekt überzeugt.

Bequemes Sammeln und Recyceln von Altspeiseöl

Zum geruchsneutralen Sammeln von Altspeiseöl werden nun an 16 Kärntner SPAR-Standorten mit UCO-Sammelautomat gratis Sam-meldosen zur Verfügung gestellt. Mit einem Fassungsvolumen von 1 Liter findet diese Dose im Einkaufskorb und in jeder Küche Platz. Beim nächsten Einkauf bei SPAR kann die dicht verschlossene Dose mitgenommen werden und das bereits gesammelte Altspeiseöl in den UCO-Sammelautomaten entleert werden. Mit dem Drücken der Start-Taste am Automaten Display wird der Prozess gestartet. Das Altspeiseöl wird anschließend von Wasser und Schmutz getrennt und im Automaten gesondert gesammelt. Die Trennung ermöglicht die Berechnung der reinen Menge an Altspeiseöl, die den Verbraucher:innen direkt vergütet wird.

Geld gegen Altspeiseöl

Ein Liter Altspeiseöl entspricht einem Vergütungswert von 10 Cent. Der Bon wird dem Automaten entnommen und beim Bezahlen an der Kassa eingelöst. „Der ganze Ab-lauf dauert ca. eine halbe Minute und die Sammeldose wird zum Schutz der Umwelt nicht weggeworfen, sondern nach dem Entleeren wiederverwendet“, weiß Bacher und ergänzt, dass das gesammelte Altspeiseöl in weiterer Folge bei der Produktion von Biodiesel zur Verwendung in Österreich zum Einsatz kommt.“ Durch die unkomplizierte und einfache Handhabung der Sammlung soll die nachhaltige Entsorgung von Altspeiseöl zur Selbstverständlichkeit werden – auch für all jene, die nur geringe Mengen an Speiseöl verwenden.