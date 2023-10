Vom 3. bis 7. Oktober HPV-Impfwoche: Für Kinder unter 12 Jahren kostenlos Graz - Alle Kinder zwischen dem vollendeten 9. und dem vollendeten 12. Lebensjahr können sich Anfang Oktober kostenlos gegen krankheitsauslösende Humane Papillomaviren (HPV) impfen lassen. von Nina Fábián 2 Minuten Lesezeit (257 Wörter) SYMBOLFOTO © Pixabay.de

Alle Kinder zwischen dem vollendeten 9. und dem vollendeten 12. Lebensjahr können sich Anfang Oktober kostenlos gegen krankheitsauslösende Humane Papillomaviren (HPV) impfen lassen. 750 Ärztinnen und Ärzte des steirischen Impfnetzwerkes bieten die Impfung in ihren Ordinationen und in öffentlichen Impfstellen an. Die steirischen Schulärztinnen und -ärzte unterstützen das Programm. In manchen Schulen wird auch direkt am Schulstandort geimpft.

Aufklärung über HPV

Informationen finden interessierte Eltern und Schülerinnen und Schüler auf Plakaten, die in den Schulen aufgehängt werden, sowie über die Website www.hpv-info.at. Die Website wendet sich insbesondere an Kinder und Jugendliche und informiert kurzweilig und in verständlicher Sprache über alle Aspekte rund um HPV und die Impfung dagegen. Die Impfung gegen HPV schützt sehr effizient vor verschiedenen Erkrankungen, darunter auch Krebs (z. B. Gebärmutterhals-, Penis- und Analkrebs), aber auch gegen lästige Genitalwarzen. Sie sollte, wann immer möglich, vor ersten Sexualkontakten von Jugendlichen durchgeführt werden.

Durchimpfungsrate erhöhen

Die steirische HPV-Impfwoche ist eine Kooperation des Landes Steiermark, der Wissenschaftlichen Akademie für Vorsorgemedizin, der Bildungsdirektion Steiermark und der HPV-Allianz, an der auch Steiermarks Schulärztinnen und -ärzte beteiligt sind. Die HPV-Allianz ist eine Initiative der Österreichischen Gesellschaft für Gynäkologie und Geburtshilfe (OEGGG) gemeinsam mit acht weiteren medizinischen Fachgesellschaften mit dem Ziel, die HPV-Impfung in den Fokus der Aufmerksamkeit zu rücken, damit Kinder und Jugendliche vor krebsauslösenden Viren geschützt werden. Mit der Steirischen HPV-Impfwoche gegen HPV-Infektionen soll die Durchimpfungsrate, die derzeit bei rund 36 Prozent liegt, deutlich angehoben werden.