Spaß an der Musik Brillant-bunter Musik­abend: Philhar­monix kommt nach Villach Villach - Am 3. Oktober 2022 verschmelzen im CCV brillante Arrangements mit Virtuosität: Die Philharmonix – Musiker der Berliner und Wiener Philharmoniker –kommen mit ihrer ungebremsten Lust an der Musik nach Villach. von Alina Gursch 1 Minute Lesezeit (151 Wörter) Bei den Philharmonix verschmelzen Klassik, Jazz, Latin, Pop – und die reine Lust an der Musik © Max Parovsky

Gegründet von Mitgliedern der Berliner und Wiener Philharmoniker, spielen die Philharmonix alles, worauf sie schon immer Lust hatten. Ihr Markenzeichen sind brillante Arrangements, unvergleichliche Virtuosität und vor allem ungebremste Lust am Musizieren, die in Sekundenschnelle auf den Zuhörer überspringt. Nicht alles ist klassische Musik. Aber alles hat musikalische Klasse.

Unterhaltsam und Clever

In ihren Neufassungen gewinnen sie allen Kompositionen noch nie gehörte originelle Seiten ab – und fügen zusammen, was sonst nicht zusammengehört. In Johann Strauss’ Ouvertüre zu „Die Fledermaus“ schleicht sich schon nach wenigen Takten „Der Dritte Mann“ ein. „Der Elefant“ aus Camille Saint-Saëns‘ „Karneval der Tiere“ trifft auf seinen Artgenossen aus Henry Mancinis „Baby Elephant Walk“. Und über Bachs C-Dur Präludium erstrahlt plötzlich die „Bohemian Rhapsody“ von Queen. Kurzweiliger, unterhaltsamer und cleverer kann Klassik nicht sein. Ihr Anspruch: Der Kopf muss sich freuen, das Herz jubeln und das Bein zucken.