In der Dollhopfgasse 1 Neue Hightech-TV-Geräte jetzt bei Plankensteiner Villach - Bei Elektro Plankensteiner sind die neuesten TV-Geräte der Marke NABO erhältlich - richtungsweisende Technologie mit höchstem Benutzerkomfort und einfachster Bedienung.

Die neuen TV-Geräte der Marke NABO sind nicht nur stilsicher, sondern auch am neuesten Stand der Technik. © Plankensteiner

High-End-Technologie zu Top-Preisen

Die Marke NABO wurde im Jahr 2007 gegründet und bietet ein breites Sortiment an Haushaltsgeräten, TV, Sat, Audio, Raumklima, Fitness und Zubehörartikeln. Sehr nachgefragt sind im Moment die richtungsweisenden Technologien wie OLED und QLED TV – damit wird den KundInnen das Beste an Technik in Kombination mit höchstem Benutzerkomfort und einfachster Bedienung geboten. Jan Königsberger, Produkt- und Marketingmanager von Baytronic und Partner von Elektro Plankensteiner, erklärt: “NABO Geräte sind so konzipiert, dass sie speziell an die Bedürfnisse der heimischen BenutzerInnen angepasst sind. Von der Basisausstattung bis hin zur verwendeten Software ist der Fokus immer auf dem praktischen Verbrauch ausgerichtet. Seit vielen Jahren ist NABO eine der erfolgreichsten Marken im heimischen Elektrofachhandel, weil wir genau das Produkt bieten, das gebraucht wird, weil wir das Service bieten, welches gewünscht wird, weil wir den Markt und seine Bedürfnisse kennen und unsere Produkte darauf ausrichten. Ganz egal für welches NABO Produkt man sich entscheidet, es steckt immer ein wenig Österreich mit drin.”

Plankensteiner unterstützt Treffen & Arriach

Raphael Pircher, Geschäftsführer von Elektro Plankensteiner, hat nicht nur Haushalts- und Elektrogeräte zu Top-Preisen sowie TV-Highend-Geräte, sondern mit seinem Team auch das Herz am rechten Fleck. Unlängst übergab er dem Bürgermeister der Gemeinde Treffen, Klaus Glanznig, einen Gutschein im Wert von insgesamt € 3.500,– für die Opfer der Hochwasserkatastrophe in Treffen und Arriach. Da viele Elektrogeräte die Flut nicht überstanden haben, wird es einige sicher sehr freuen, damit ein neues Gerät erwerben zu können. Plankensteiner hat viele StammkundInnen in den betroffenen Gebieten.

Elektro Plankensteiner Geschäftsführer Raphael Pircher mit Treffens Bürgermeister Klaus Glanznig bei der Übergabe des Gutscheins. © Plankensteiner

Wohlfühldüfte von Steppenduft

Ätherische Naturöle und -düfte der pannonischen Duftmanufaktur Steppenduft sind jetzt auch bei Elektro Plankensteiner erhältlich. Mitten im Thermen- und Wallfahrtsort Frauenkirchen wachsen außergewöhnliche Heil- & Duftpflanzen, die Duftbauer Stefan Zwickl einfängt und in kleine Flacons mit dem großen “S” bringt. Raphael Pircher von freut es sehr, dass die edlen Düfte jetzt auch in seinem Geschäft zu finden sind, zudem kann aber auch online gerne im Duftshop von Steppenduft gestöbert werden. Als Österreichs Duftbauer freut sich Stefan Zwickl besonders, dass die LiebhaberInnen seiner regionalen Naturdüfte jetzt auch in Villach die Möglichkeit haben, die Düfte und ätherischen Öle zu beschnuppern und die wohltuenden Kräfte wahrzunehmen.