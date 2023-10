Wind aus Südwest Am Samstag gibt es in der Steiermark wenig Sonne und es bleibt bewölkt Steiermark - Am Vormittag kann es noch Sonne geben, am nach Nachmittag ziehen dann Wolken auf. von Nina Fábián 1 Minute Lesezeit (84 Wörter) SYMBOLFOTO © 5min.at

Der Samstag verläuft nur zeitweise sonnig, es bleibt aber trocken. Aus Westen ziehen im Tagesverlauf immer mehr Wolken auf. Länger sonnig bleibt es in der Osthälfte der Steiermark. Der Südwestwind weht schwach bis mäßig, in höheren Lagen weht der Wind stark. In der Früh erreichen die Temperaturen 1 bis 6 Grad, im laufe des Tages 16 bis 20 Grad. Abends ziehen im Norden erste Regenschauer auf.

So wird das Wetter in Graz:

Hier die 5-Tages-Prognose für die Stadt Graz.