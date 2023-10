Südwestwind Am Samstag gibt es kaum Sonne und es bleibt bewölkt Kärnten - Am Vormittag gibt es nur wenig Sonne und schon bald ziehen Wolken auf. von Redaktion 1 Minute Lesezeit (110 Wörter) © 5min.at

Am Samstag ist es in Oberkärnten meist schon stark bewölkt und die Sonne zeigt sich nur mehr vereinzelnd. Meist sollte es aber trocken bleiben. Östlich von Villach lockert der Südwestwind die Wolken immer wieder auf. Am Vormittag gibt es hier noch ein paar Sonnenstrahlen. Im Osten es gibt vor allem am Vormittag noch längere sonnige Phasen. Später nimmt auch dort die Bewölkung etwas zu. Die Temperaturen liegen von West nach Ost zwischen 15 bis 19 Grad.

So wird das Wetter in Klagenfurt:

Hier die 5-Tages-Prognose für die Stadt Klagenfurt.





So wird das Wetter in Villach:

Hier die 5-Tages-Prognose für die Stadt Villach.