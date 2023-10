Krankheitsbedingt Ärztemangel trifft auch Klinikum Klagenfurt: Wurden Patienten heimgeschickt? Klagenfurt - Eine Kärntner Tageszeitung schreibt von zu wenigen Ärzten und Patienten, die nach Hause geschickt wurden, gar von akuten Versorgungsengpässen im Klinikum Klagenfurt spricht Team Kärnten-Chef Gerhard Köfer. Wir haben bei der Kabeg nachgefragt, was es mit diesen Aussagen auf sich hat und ob tatsächlich Patienten heimgeschickt wurden, weil zu wenige Ärzte da waren. von Mandler & Plattner 1 Minute Lesezeit (166 Wörter) © Bettina Nikolic

Gleich vorweg: Kabeg-Pressesprecherin Nathalie Trost verweist gegenüber 5 Minuten darauf, dass die Patientenversorgung in allen Kabeg-Häusern vollumfänglich gewährleistet sei. Lediglich könne es, “wie in den vergangenen Jahren auch” zu krankheitsbedingten Verschiebungen kommen. Daraufhin würden Kollegen diese Ausfälle so gut wie möglich versuchen, zu kompensieren. “Anzumerken ist, dass eine krankheitsbedingte Verschiebung aber durchaus auch vom Patienten selbst ausgehen kann”, so Trost abschließend.

Zugangshürden für Medizinstudium senken?

Team Kärnten-Chef Gerhard Köfer wiederum soll “immer wieder” von Betroffenen gesagt bekommen haben, dass sich Termine verschoben hätten, weil es “akute Engpässe” gegeben hätte. “Prettner ist gefordert, sich der Sache anzunehmen. Es geht um die Sicherheit in der Versorgung der Patienten.” Diese Versorgungssicherheit sei jedoch, wie bereits erwähnt, laut Kabeg-Pressesprecherin Nathalie Trost vollumfänglich gegeben. Köfer tritt auch dafür ein, die Zugangshürden für das Medizinsturium zu senken und mehr Medizinstudienplätze zu schaffen, um so dem Ärztemangel ein Ende zu verschaffen.